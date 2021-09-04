Не только удовольствие, но и здоровье: в МОЗ Украины рассказали, почему важно заниматься сексом

8 причин, почему секс полезен для здоровья / УНИАН

Сегодня, 4 сентября, отмечается Всемирный день сексуального здоровья. По такому случаю в Минздраве напомнили украинцам, что секс способствует не только отсутствию половых болезней, но и эмоциональному благополучию.

Прежде всего украинцам напомнили о главном правиле безопасного секса – он должен происходить по добровольному и осознанному согласию партнеров и быть защищенным, акцентировало внимание ведомство на своей странице в Facebook.

Люди, у которых есть регулярная половая жизнь, имеют более высокий уровень сопротивляемости организма к неинфекционным заболеваниям. Благодаря изменению биохимических процессов во время возбуждения и полового акта укрепляется иммунная система. Регулярный секс повышает сексуальную энергию и способствует увеличению полового влечения.

У женщин во время секса улучшается вагинальное кровоснабжение, эластичность влагалища. Секс способствует улучшению самочувствия, притока энергии и положительным эмоциях, – рассказали в пресс-службе МОЗ.

Кроме того,

секс способствует снижению артериального давления и возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Во время сексуальных активностей человек в минуту теряет около пяти калорий.

вагинальная стимуляция у женщин может блокировать хронические боли в спине и ногах, уменьшить менструальные боли, неприятный артрит и головную боль.

существует также косвенная связь между сексом влияния на вероятность возникновения рака у мужчин. Речь идет о регулярной эякуляции.

Всемирный день сексуального здоровья / пресс-служба МОЗ

Ранее сообщалось, что в Дании журналистка решила презреть все запреты и занялась сексом прямо на работе – во время репортажа из свингер-клуба для радиостанции.

"У меня нет возлюбленного, что немного упростило ситуацию. Мама сказала мне, что все это выглядело смешно. Отец похвалил за уверенность в себе и заявил, что это действительно очень круто. Сперва мы просто разговаривали на баре, но потом переместились на большую кровать. Позднее стало жарко не только для оператора, но и для гостей", ‒ рассказала она.