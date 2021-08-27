"Вакцинируйся или тестируйся": в Минздраве рассказали о возможных ограничениях для невакцинированных

В ведомстве отмечают, что всем надо обеспечить доступ к прививке.
Власть может ввести определенные ограничения для украинцев, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, но это будет только тогда, когда прививками будет охвачено не менее 50% населения, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
"Мы будем идти по сценарию европейских стран, когда для невакцинированных создают максимальные препятствия в доступе к публичным местам, где может распространяться инфекция", – сообщил он в интервью ВВС News Украина.
Впрочем, представитель Минздрава отметил, что может быть принцип – вакцинируйся или тестируйся. Мол, это может быть одним из путей, "как балансировать между запретом и разрешениями". "Есть вариант, когда вакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю", – говорит Игорь Кузин.
В то же время он пояснил, что начинать говорить об ограничении для невакцинированных можно только тогда, когда прививками будет охвачено не менее 50% населения, и когда власть будет убеждена, все люди были обеспечены вакциной. А уже после того, как останутся одни противники вакцинации, можно применять "более жесткие меры".
При этом Кузин отметил, что "нам до этого еще далеко".
Он также убежден, что в Украине "не будут применить какие-то карательные меры" по отношению в невакцинированным, потому что вакцинация добровольная. Но подчеркнул, что привитым людям "однозначно будет проще пользоваться услугами, посещать публичные мероприятия".
Вакцинация от коронавируса - о чем ранее писал Главред:
- Последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna. Они – лучшего качества, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко.
- Украинское правительство зарегистрировало вакцину от COVID-19 производителя Johnson & Johnson.
- В Минздраве агитируют украинцев активнее делать прививки от коронавируса – на сей раз глава ведомства Виктор Ляшко пообещал раздавать бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийский".
- В Министерстве здравоохранения заявили, что привилегии для привитых украинцев будут вводить только, когда в стране вакцинируют 50% населения.