"Вакцинируйся или тестируйся": в Минздраве рассказали о возможных ограничениях для невакцинированных

В Украине не будут вводить карательные меры для невакцинированных / УНИАН

Власть может ввести определенные ограничения для украинцев, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, но это будет только тогда, когда прививками будет охвачено не менее 50% населения, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Мы будем идти по сценарию европейских стран, когда для невакцинированных создают максимальные препятствия в доступе к публичным местам, где может распространяться инфекция", – сообщил он в интервью ВВС News Украина.

Впрочем, представитель Минздрава отметил, что может быть принцип – вакцинируйся или тестируйся. Мол, это может быть одним из путей, "как балансировать между запретом и разрешениями". "Есть вариант, когда вакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю", – говорит Игорь Кузин.

В то же время он пояснил, что начинать говорить об ограничении для невакцинированных можно только тогда, когда прививками будет охвачено не менее 50% населения, и когда власть будет убеждена, все люди были обеспечены вакциной. А уже после того, как останутся одни противники вакцинации, можно применять "более жесткие меры".

При этом Кузин отметил, что "нам до этого еще далеко".

Он также убежден, что в Украине "не будут применить какие-то карательные меры" по отношению в невакцинированным, потому что вакцинация добровольная. Но подчеркнул, что привитым людям "однозначно будет проще пользоваться услугами, посещать публичные мероприятия".

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