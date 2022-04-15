"Не впустил жить в дом и поплатился жизнью": оккупанты убили и не давали похоронить украинца

Оккупанты убили и не давали похоронить украинца / facebook.com/okPivden

Оккупанты в селе Пригорье на Херсонщине расстреляли мужчину за то, что тот не впустил их жить в свой дом. Родственникам более месяца не разрешали похоронить тело убитого.

Это случилось еще 11 марта, однако похоронить мужчину смогли лишь 14 апреля, рассказала жена Игоря Богдановича.

"Больно вспоминать тот период времени, мы все были напуганы, орки взяли под оккупацию наш населенный пункт около месяца назад, как сейчас помню, они ездили по улицам, заходили в дома, отбирали теплые вещи, телефоны, сигареты. … Большинство их прогоняло, но нашелся предатель украинского народа - Руслан Михайлюк, который им помогал, показывал полевые дороги для прохождения их колонн, где можно поживиться и заночевать", - поделилась женщина.

По ее словам, 58-летнему Игорю Богдановичу не хватило несколько секунд - он мог бы жить.

Читайте такжеОккупанты хотели убить как можно больше людей даже после отступления - Зеленский"Когда эти изверги пришли к нам, мой покойный муж их прогнал, сказал чтобы те убирались со своим "русским миром". 11 марта, когда мы услышали выстрелы в деревне, мы побежали в подвал. Я, мой сын, соседка и ее дочь забежали в подвал, мой муж забегал к нему, ему не хватило нескольких минут, чтобы спастись", - рассказала вдова.

"Сначала выстрелы, потом крики, сухой хрип мужчины и наступила тишина"

Им всем пришлось притвориться мертвыми, когда в подвал спустился орк, то доложил по рации "Всё чисто…" и побежал к своим.

"После этого раздался громкий взрыв (это была граната брошенная орком), но и здесь нас Боженька спас, граната взорвалась на лестнице. Эти ублюдки не позволяли мне его похоронить, только 14 апреля благодаря мольбам и односельчанам нам позволили похоронить тело", - призналась женщина.

Сейчас данный населенный пункт находится под защитой ВСУ

Бедная женщина не могла удержать слез и просила военных Вооруженных Сил Украины не покидать их населенный пункт, она и другие односельчане благодарны украинским защитникам за освобождение их населенного пункта от российских оккупантов.

Напомним, в результате реализации спланированной операции бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ освободили несколько населенных пунктов, ранее захваченных оккупантами РФ.

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