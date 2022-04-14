Сожгли орков вместе с техникой: десант ВСУ освободил несколько населенных пунктов

Воины ДШВ ВСУ провели успешную операцию на южном направлении.
В результате реализации спланированной операции бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ освободили несколько населенных пунктов, ранее захваченных оккупантами РФ.
Как рассказали в пресс-службе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, воины ДШВ ВСУ провели успешную операцию на южном направлении.
Отмечается, что в связи с определенными обстоятельствами, пока нельзя сообщать все подробности и раскрывать ход проведения данной операции.
"Отметим, что действовали львовские десантники очень успешно", - говорится в сообщении.
В ВСУ уточнили, что были заблаговременно проведены необходимые мероприятия по выявлению и подавлению огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника.
После этого, штурмовыми подразделениями были произведены наступательные действия, добавили в ДШВ ВСУ.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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