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Сожгли орков вместе с техникой: десант ВСУ освободил несколько населенных пунктов

14 апреля 2022, 16:25

Воины ДШВ ВСУ провели успешную операцию на южном направлении.

/ Facebook/80brigade

В результате реализации спланированной операции бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ освободили несколько населенных пунктов, ранее захваченных оккупантами РФ.

Как рассказали в пресс-службе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, воины ДШВ ВСУ провели успешную операцию на южном направлении.

Отмечается, что в связи с определенными обстоятельствами, пока нельзя сообщать все подробности и раскрывать ход проведения данной операции.

"Отметим, что действовали львовские десантники очень успешно", - говорится в сообщении.

В ВСУ уточнили, что были заблаговременно проведены необходимые мероприятия по выявлению и подавлению огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника.

/ Facebook/80brigade

После этого, штурмовыми подразделениями были произведены наступательные действия, добавили в ДШВ ВСУ.

/ Facebook/80brigade
/ Facebook/80brigade

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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ВСУ ДШВ война России и Украины
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