"Не выдержала давки": юная харьковчанка из-за войны начала рожать прямо на границе

Малыш изменил планы всей семьи / ua.depositphotos.com

У беременной школьницы-беженки из Харьковщины схватки начались в очереди на пункте пропуска за границу в Польшу. Девушка не выдержала давки Как говорится в ТСН, беременность у 16-летней девушки протекала тяжело, поэтому семья хотела пересечь границу.

Последние недели беременности школьница провела в подвале магазина родного города Лозовая на Харьковщине.

Но в пешеходной очереди беременной школьнице стало плохо и начались преждевременные схватки.

"Были схватки, забрала скорая. Мы родили мальчика Диму, 3800", – рассказывает молодая мама.

Теперь юная мать с младенцем находятся в волонтерском центре Новояворовска. Малышу дали все необходимое и поселили семью в комнату в общежитии училища среди таких же беглецов от войны.

"Он "вылез" в 38,5, а должен был сидеть до 40 недели, специально, чтобы я не уехала, а я и не хотела фактически ехать, у меня были слезы", - рассказывает девушка.

Напомним, ранее Зеленский назвал страшную украинских детей, которых похитили российские оккупанты.

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