"Не знаю, как это комментировать": бредни Путина об Украине возмутили даже Гиркина

Бредни Путина об Украине возмутили даже Гиркина / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) выступил с критикой в адрес президента России Владимира Путина.

Террорист возмущен заявлением диктатора о том, что "рф еще ничего не начинала всерьез в Украине".

"О как! Не знаю даже - как это комментировать. 8 лет прошло, а "еще не начинали", пятый месяц полноценно воюем - и тоже самое...А если не начинали - то когда начнём-то? Два "этапа" СВО уже позади...", - написал Гиркин в своем Telegram-канале.

Ранее Гиркин заявлял, что Россия неспособна провести всеобщую мобилизацию, чтобы перебросить в Украину еще большее количество "пушечного мяса". Для этого нужна сильная экономика и хорошая военная инфраструктура., которых у России на данный момент нет, заявил террорист.

Читайте также"В батальонах по пару десятков человек": Гиркин жалуется на дезертирство в армии РФ и "ЛДНР"Также террорист резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и его окружения. Он в очередной раз напомнил, что Путина окружает команда, которая провалила все поставленные перед ними задачи в войне против Украины.

Читайте также: