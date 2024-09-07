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"Нечем бить": Кочетков сказал, почему разрешение наносить удары вглубь РФ мало что изменит

Анна Ярославская
7 сентября 2024, 02:30
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США могут снять ограничения на нанесение ударов вглубь территории РФ западным оружием.
Александр Кочетков, Байден
Александр Кочетков заявил, что у США ракет мало и нечем бить по России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что если Иран все-таки начнет предоставлять стране-агрессору России ракеты, США могут снять ограничения на нанесение ударов вглубь территории РФ западным оружием. Впрочем, эксперт настроен пессимистично относительно подобного решения Вашингтона.

По его словам, разрешение наносить удары вглубь РФ не повлияет на ситуацию принципиально.

"Потому что нечем бить по России", - говорится в колонке Кочеткова для Главреда.

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Аналитик отметил, что ограничения американцы могут снять, а ракет не будет хватать – у США не так много подобных ракет.

"Что касается ракет JASSM, то они могут появиться у нас только в конце года, не раньше, даже если решение об их передаче США примут уже завтра", - добавил он.

Ракеты JASSM - что о них известно

AGM-158 JASSM "Джазм" — американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух — поверхность", разработанная корпорацией Lockheed Martin.

Предназначена для поражения важных высокозащищённых стационарных и перемещаемых целей в любых метеоусловиях и в любое время суток с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника, пишет Википедия.

Создана с использованием технологий малой радиолокационной заметности. На ракете установлен турбореактивный двигатель. В составе системы наведения используется современная инфракрасная головка самонаведения установлена система автономного распознавания целей.

По состоянию на 2012 год JASSM интегрирована в состав вооружения следующих носителей: бомбардировщики B-1, B-2 и B-52H, F-16 и F/A-18. Работы по интеграции с F-15E ведутся. Также планируется интеграция ракет JASSM с F-35.

Производственная стоимость: $0,85 млн. Общая стоимость программы: более $3,5 млрд.

Как сообщал Главред, Александр Кочетков также рассказал, смогут ли силы ПВО Украины сбивать ракеты, которые Иран планирует передать стране-агрессору России и почему ATACMS с этой задачей не справится.

По его словам, Ирану есть что передавать России. В частности, это могут быть ракеты семейства Fateh – Fateh-110, которые летят на 300 км, а в экспортном варианте – на 250 км. Также есть ракеты Zolfaghar, которые летят на 700 км.

Удары ВСУ вглубь России западным оружием - последние новости

Россия понимает только баланс силы, поэтому Запад должен предоставить Украине право наносить удары иностранным оружием вглубь российской территории. Об этом заявил представитель Франции при Организации объединенных наций Николя де Ривьер.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что уничтожить потенциал РФ можно за четыре месяца - для этого необходимо разрешение от США на использование дальнобойного оружия, такого как ATACMS.

Спикер Пентагона заявил, что политика США относительно "глубоких" ударов Украины по России все еще не изменилась - Вашингтон выступает против и не позволяет атаки ракетами ATACMS.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты могли бы выделить Украине около 300 ракет ATACMS с перспективой их применения по территории агрессора России.

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