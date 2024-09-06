Кочетков сказал, чем ВСУ могут сбивать ракеты, которые Иран поставит РФ

Ирану есть, что передавать России. В частности, это могут быть ракеты семейства Fateh, которые летят на 300 км, и ракеты Zolfaghar, которые летят на 700 км.

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Александр Кочетков сказал, чем грозят Украине поставки иранских ракет России / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay.com, УНИАН

Политический аналитик Александр Кочетков рассказал, смогут ли силы ПВО Украины сбивать ракеты, которые Иран планирует передать стране-агрессору России.

По его словам, Ирану есть что передавать России. В частности, это могут быть ракеты семейства Fateh – Fateh-110, которые летят на 300 км, а в экспортном варианте – на 250 км. Также есть ракеты Zolfaghar, которые летят на 700 км.

"Если Иран действительно предоставит России ракеты, нам, конечно, это ничего хорошего не сулит. Если РФ получит дальнобойные ракеты Ирана, их трудно будет достать, даже получив разрешение на использование ATACMS", - говорится в колонке Кочеткова для Главреда.

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Аналитик отметил, что дальности ATACMS может не хватить, чтобы сбить иранские ракеты. В этом случае понадобятся другие американские ракеты – JASSM, дальность которых достигает 900 км.

"То есть появление у России иранских ракет станет серьезной проблемой для нашей обороны, потому что перехватывать их смогут только Patriot, оснащенные ракетами PAC-3, а также NASAMS и Iris-T в определенных конфигурациях, да и то не на 100%", - объяснил Кочетков.

Ракеты JASSM - что о них известно AGM-158 JASSM "Джазм" — американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух — поверхность", разработанная корпорацией Lockheed Martin. Предназначена для поражения важных высокозащищённых стационарных и перемещаемых целей в любых метеоусловиях и в любое время суток с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника, пишет Википедия. Создана с использованием технологий малой радиолокационной заметности. На ракете установлен турбореактивный двигатель. В составе системы наведения используется современная инфракрасная головка самонаведения установлена система автономного распознавания целей. По состоянию на 2012 год JASSM интегрирована в состав вооружения следующих носителей: бомбардировщики B-1, B-2 и B-52H, F-16 и F/A-18. Работы по интеграции с F-15E ведутся. Также планируется интеграция ракет JASSM с F-35. Производственная стоимость: $0,85 млн. Общая стоимость программы: более $3,5 млрд.

Российско-иранские отношения и влияние на войну в Украине

В августе аналитики издания Reuters сообщили, что в ближайшее время Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности Fath 360, а также другую военную технику. В этом пакете помощи будут вероятно и "шахеды".

В отчете Института изучения войны за 2 сентября говорится, что Иран в ближайшие дни передаст России баллистические ракеты. Контракт об их поставке был заключен еще в декабре 2023 года.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен передавать Москве баллистические ракеты. Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее западные аналитики заявили, что Иран впервые начал поставлять для россиян авиабомбы Qaem-5, которые могут использоваться для войны против Украины.

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