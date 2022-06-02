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Нельзя встать и уйти: эксперт пояснил, почему ВСУ пока нужно держать оборону Северодонецка

2 июня 2022, 04:50

Как говорит военный эксперт Олег Жданов - в оборонительном бою, особенно в условиях городской застройки, ВСУ будет хорошо и удобно выматывать оккупантов.

Северодонецк
Эксперт пояснил, почему ВСУ пока нужно держать оборону Северодонецка / коллаж v-variant.com.ua / УНИАН

По состоянию на 1 июня российские оккупанты контролируют около 70% Северодонецка, что на Луганщине. Военный эксперт Олег Жданов в единого телемарафона высказал мнение, стоит ли удерживать оборону Северодонецка.

Часть украинских войск, говорит эксперт, отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции, еще часть – продолжает бои внутри города.

"Просто так встать и уйти нельзя. Путем маневренной обороны, выматывая противника, постепенно покидаем город. Или закрепляемся там, где мы можем закрепиться. При этом понимая, что за спиной есть очередной рубеж, за который мы отойдем, и противник начнет все сначала. Я имею в виду Лисичанск. Тем более что этот рубеж географически для российских войск будет не преодолеть", - сказал Жданов.

По словам специалиста, в оборонительных боях, особенно в условиях городской застройки, ВСУ получат хорошую возможность выматывать противника.

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Битва за Северодонецк

Мэр Северодонецка Александр Стрюк заявил о том, что российские оккупанты на данном этапе захватили 60% площади Северодонецка, украинские войска — 20% города. Остальная часть городской застройки стала "ничейной территорией".

"Эти 20% яростно защищают наши вооруженные силы. Наши войска удерживают оборонительные рубежи. Предпринимаются попытки выбить российские войска", — сказал Стрюк.

До того специалисты Института изучения войны (ISW) говорят, что захват Северодонецка позволит России заявить об оккупации всей Луганской области. Однако, стоит отметить, что взятие города не принесет РФ существенной военной или экономической выгоды, они лишь каждый день теряют там свой личный состав и технику.

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Автор: Егор Бунин
Северодонецк война на Донбассе Олег Жданов война России и Украины
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