"Несла в мешке ноги мужа ": на Николаевщине в больнице вспыхнул скандал

В больнице Николаевской области вспыхнул скандал / УНИАН

В Николаевской области произошел вопиющий случай - женщину из райцентра Новый Буг заставили забрать из больницы ампутированные ноги ее мужа. Врачи сообщили, что утилизация послеоперационных отходов — обязанность родственников.

Скандал обсуждали на сессии районного совета, пишет Inshe.tv.

Перед депутатами выступила подруга женщины, Оксана Киричишина, которая рассказала, что ее знакомую, страдающую эпилепсией, заставили забрать ноги мужа – их вынесли в мешке прямо из операционного блока. Женщина, которой вручили страшный пакет, пройдя несколько шагов потеряла сознание.

Киричишина призвала депутатов решить вопрос с утилизацией медицинских отходов, поскольку мэр города сообщил ей, что по закону родственники должны забирать подобные вещи из больниц.

В свою очередь главный врач больницы, Лущенко Владимир, присутствовавший сессии райсовета, обвинил пострадавшую в том, что она не попыталась разобраться в ситуации. По словам главврача она сама виновата, потому что не обратилась за помощью ни к кому из руководства больницы.

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"Вы взяли этот мешок на плечи. Зачем вы это сделали? По утилизации. Наше учреждение поднимало этот вопрос неоднократно. У нас был центр утилизации, который благополучно на территории ветслужбы местные жители разворовали, разобрали на металлолом, и оно стоит раскуроченное", – объяснил он.

Также главврач добавил, что восстановление пункта утилизации обойдется дорого.

"Возобновить это удовольствие не дешево – по ценам 2-3-летней давности сама установка стоила 300 тысяч. А плюс нужно ее еще установить и получить лицензию. Утилизация – удовольствие крайне дорогое", – сказал он.

Врач добавил, что, если не предусмотрена утилизация, то родственники должны заниматься захоронением. Если этого сделать они не могут, то этим вопросом занимается руководитель общины.

Как ранее писал Главред, в городе Ахтырка Сумской области местный житель Владимир Твердохлеб отрезал себе пораженную гангреной стопу из-за отсутствия денег на операцию в больнице.

Напомним, в РФ, в Астраханской области, житель села Пироговка решил отрезать свой половой орган, который якобы инопланетяне испортили вживленным чипом.