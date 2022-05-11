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Невероятное спасение: в Мариуполе новорожденного из-под завалов и обстрелов вернули матери

11 мая 2022, 09:43

Малыша привезли в местную больницу, и он едва не умер.

Мариуполь, война
Разрушения в Мариуполе / Фото Reuters

В Мариуполе удалось спасти новорожденного, который вместе с мамой попал под сильные обстрелы через несколько дней после родов.

Малыша привезли в местную больницу, и он едва не умер. Об этом рассказал журналист Олег Ущенко.

Из-под обстрелов - в роддом

Новорожденному было дней 5 от рождения. Врач во всеобщем хаосе и под звуки взрывов не сразу понял, о чем речь – он только уснул после смены.

Малыша отнесли к роженицам. Там его отмыли и начали кормить грудным молоком. В первый день ему стало лучше, на второй – хуже, на третий – еще хуже.

Оказалось, что у младенца был ожог. Педиатр сказал, что если ребенка срочно не доставить в ожоговое отделение, то можно готовить коробку из-под обуви.

Чудо спасения и встреча с мамой

Доброволец заявил, что ради спасения малыша, он промчит быстрее ракеты и пули и довезет ребенка. И довез!

Малыша принесли в ожоговое отделение, начали оформлять, и тут какая-то медсестра вспомнила, что у них с ожогами лежит молодая мама, которая сходит с ума – она 10 дней назад родила мальчика, но в дом прилетело. А она от жутких ожогов упала в обморок и теперь не знает, где ее сын и что с ним.

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А еще через пару минут молодая мама, со слезами на глазах, прижимала к груди своего первенца…

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