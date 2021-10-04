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Ничем не болел – и случился инсульт: из груди 13-летнего волынянина достали сердце 70-летнего деда

4 октября 2021, 16:11

Как рассказывает мама мальчика, почти два месяца она беспомощно наблюдала, как день за днем угасает ее единственный сын. И ничего не могла поделать.

Операция
Парень угасал на глазах родителей / ua.depositphotos.com

Во Львовской больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине пересадили сердце ребенку – 13-летнему Максиму Давидюк из села Зарудчи Любешовской общины. Донором для него стал 54-летний мужчина. Такой случай совместимости – один на миллион.

Как рассказала журналистам "Вестника" мама мальчика Татьяна, почти два месяца она беспомощно наблюдала, как день за днем угасает ее единственный сын. И ничего не могла поделать.

"22 июля у Максима случился инсульт. Мы были потрясены! Ведь до этого он был абсолютно здоровым! Бегал, играл в футбол, плавал. В свои 13 лет он уже имеет 182 см. роста. Никогда ни на что не жаловался. Уже в Волынской областной детской больнице его обследовали и сказали, что есть проблемы с сердцем. Диагноз – кардиомиопатия", – рассказывает женщина.

Болезнь прогрессировала молниеносно. В начале августа Максима выписали домой. Еще поехали на обследование в Киев, ждали результатов. Однако парню становилось только хуже. Парня положили в реанимацию областной детской больницы в Луцке.

"Я каждый день туда приходила в надежде, что сыну стало легче, но понемногу она угасала. Врачи сказали, что Максиму поможет только пересадка сердца. И тогда я позвонила главному врачу Львовской больницы скорой помощи Олег Самчуку. Он выслушал, попросил выслать обследование и согласился нас принять. Сыну мы не сказали, что ему надо новое сердце. Даже когда ехал в операционную, не знал о пересадке. Думал, что это обычная операция", – добавила она.

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Почти две недели Максим находился в реанимации Львовской больницы. Каждый день Татьяна приходила туда и спрашивала, есть ли донорское сердце. Женщина понимала, что люди его ждут годами, но у ее сына столько времени не было.

Звонок, который так ждала семья Давидюк, прозвенел неожиданно вечером 20 сентября. "У нас есть донор!"

"Что я почувствовала в тот момент? Страх. Я еще не видела людей с пересаженным сердцем, не знала, что делать. Если не сделать пересадку, ребенок умрет. Операция – это также большой риск. И мы на него пошли. Потому что другого выхода не было. Это настоящее чудо, что у Максимки с донором полная совместимость. Такой случай – один на миллион", – добавила Татьяна.

"Из груди нашего сына вынули сердце, как у семидесятилетнего деда. Оно все было в тромбах. Еще бы несколько дней – и мы могли навсегда потерять нашего Максима. Даже представить это страшно!"- говорит Татьяна.

Как рассказывает мама мальчика, причиной этому могла быть генетика или перенесенное тяжелое инфекционное заболевание. Двое троюродных братьев Максима умерли от болезни сердца.

Давидюки пока не знают ни имени мужчины, ни откуда он, и очень надеются, что когда-то все же встретятся с его родными, чтобы поблагодарить лично.

Ранее сообщалось, что в Киеве успешно пересадили сердце 12-летней девочке со сложной патологией. Это был ее единственный шанс. Живое сердце донора 28 сентября в столицу удалось оперативно доставить менее чем за час.

Донором стал 38-летний винничанин. Медики не смогли спасти его жизнь из-за сложной черепно-мозговой травмы. Врачи констатировали смерть головного мозга, а родные дали разрешение на забор его органов.

viber
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