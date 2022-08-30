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Никаких прогнозов и оценок действий ВСУ: в Минобороны обратились к экспертам с призывом

30 августа 2022, 21:54

Замминистра Маляр подчеркнула, что лишь военное руководство Украины может делиться данными о ситуации с боями, поскольку только у него есть полная информация.

Маляр, ВСУ
Замминистра обороны обратилась к экспертам с призывом / коллаж фото УНИАН

Заместительница министра обороны Анна Маляр во вторник, 30 августа, призвала украинских экспертов и блогеров не распространять домыслы и не давать публичных оценок действиям ВСУ в боях с русскими оккупантами. Об этом чиновница написала на своей странице в Facebook.

"Подчеркиваем недопустимость двойной трактовки стратегической и оперативной обстановки, сложившейся на фронте российско-украинской войны, жонглировании военной терминологией, попытках продуцировать собственные, ничем не обоснованные прогнозы. Недопустима практика вырезания из контекста заявлений отдельных лиц, в том числе официальных, предоставления этим заявлениям различной окраски и трактовки их по своему усмотрению", — написала Маляр.

Чиновница подчеркнула, что только военное руководство Украины может делиться данными о ситуации на передовой, поскольку только у него есть полная информация. Маляр повторила, что именно официальные источники ВСУ сообщают о военных действиях, их ходе и результатах. И потому призвала верить в украинскую армию и не ставить под сомнения действия ее командиров, чтобы не становиться дополнительным инструментом российской пропаганды.

"Наши мужественные воины мастерски выполняют свою работу и ежедневно уничтожают оккупантов по всей линии фронта. Нужно наконец признать, что вымышленные победы не приближают, а только отдаляют настоящую Победу, за которую сегодня бьется весь украинский народ! Поэтому именно от всех нас зависит, как скоро наступит наша Победа", — подытожила она.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление, согласно которому Украина не пойдет на уступки России по территориям.

Киев не хочет оставлять войну на будущее. Украинское государство будет стремиться к восстановлению своей территориальной целостности в границах 1991 года.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что начался четвертый этап войны России против Украины. Он может продлиться около 2-3 месяцев до зимы. По мнению Арестовича, продвижения сторон на поле боя не будет – ожидается обмен ударами.

Президент Владимир Зеленский допустил ситуацию с возможным возобновлением переговоров Украины и России.

Однако Москва в таком случае должна выполнить условие Киева – вывести свои оккупационные войска с украинских территорий.

Другие новости:

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