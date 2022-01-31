"Никто не будет в безопасности": Маркарова заявила, что цель Путина - не только Украина

Оксана Маркарова / @minfin.gov.ua

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что если Россия решиться на вторжение, то только на Украине она не остановится.

Дипломат назвала в интервью СBS News истинную причину возможного нападения России на Украину. По ее словам, дело не в том, что президент РФ Путин хочет заполучить именно Украину.

"Причина, по которой Путин напал на нас, не в том, что он хочет Украину или только Украину. Причина, по которой он напал на нас, заключается в том, что мы выбрали демократию, и у нас есть евроатлантические и европейские устремления. Так что это атака на демократию, и я считаю, что никто не застрахован, если Украина подвергнется нападению", - сказала посол.

Маркарова добавила, что Украина не хочет быть частью Советского Союза, Российской империи или Российской Федерации.

"Мы хотим быть суверенными, мы суверенные и мы боремся за свою независимость. И если на Украину и дальше будет нападать Россия, то конечно на Украине они не остановятся", - сказала Маркарова.

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Посол подчеркнула, что в целях всего цивилизованного мира сейчас помочь Украине. По ее словам, помощь Украине принесет "пользу Европе и всему демократическому миру" и продемонстрирует, что "международное верховенство права все еще работает".

Как сообщал Главред, 27 января состоялся телефонный разговор президентов США и Украины - Джо Байдена и Владимира Зеленского. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что переговоры якобы прошли "не очень хорошо". Байден и Зеленский не сошлись во мнениях относительно "уровней риска" российской атаки.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн заявила, что анонимные источники "лгут". А пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также отрицал слова анонимного источника канала и призвал верить лишь официальной информации.

Тем временем республиканцы в Палате представителей обратились к президенту Джо Байдену с просьбой обнародовать стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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