"Ночь и утро будут сложными": Кличко предупредил киевлян о сильнейшей опасности

Виталий Кличко / Facebook

Мэр Виталий Кличко заявил, что сейчас ситуация для Киева угрожающая. По его словам, ночь и утро будут сложными.

"Российские войска — вплотную к столице. Военные и правоохранители в городе обезвреживают диверсионные группы. В столице взяты под охрану и особый контроль мосты. На них дежурит военная техника и бойцы Вооруженных Сил", - написал мэр Киева.

По его словам, в городе украинские военные оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город, но и устанавливают блоки, перекрывающие движение у стратегических объектов в столице.

Кроме того, Кличко заявил, что для обороны столицы уже на 100% укомплектована 112-я бригада терробороны Киева. В настоящее время решается вопрос создания дополнительных подразделений защитников Киева.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – заявил Владимир Зеленский.

Также мэр столицы Украины Виталий Кличко призвал жителей Киева не выходить из домов или укрытий, поскольку Киев вступил в фазу обороны. Об этом киевский градоначальник рассказал во время экстренного брифинга.