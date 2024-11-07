Ночной удар по Украине: в двух областях начались аварийные отключения света

В результате ударов оккупантов были повреждены энергосети.

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В одной из областей начались аварийные отключения света/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

После удара страны-агрессора России по Украине в ночь на четверг, 7 ноября, были введены аварийные отключения электроэнергии в Житомирской области.

Об этом сообщило "Житомироблэнерго". В компании отметили, что свет будут выключать в трех районах области.

"В связи с очередной атакой врага на энергетическую инфраструктуру области есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас происходит устранение повреждений, чтобы аварийные отключения можно было отменить.

"Все службы заняты устранением повреждений. Дополнительная информация будет сообщена позже", - отметили в компании.

В "Укрэнерго" сообщили, что в результате удара российских дронов по энергообъекту в Житомирской области были частично обесточены Житомирская и Ровенская области. В компании подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как разрешит безопасностная ситуация.

Генерация электроэнергии в Украине/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 7 ноября ночью и утром Киев был под атакой дронов. В Печерском, Оболонском, Подольском, Голосеевском и Соломенском районах города упали обломки вражеских дронов.

Также ранее сообщалось, что Киев восемь часов был под дроновой атакой РФ. Известно о двух пострадавших, их жизни ничего не угрожает. Есть повреждения зданий в шести районах столицы.

Кроме этого, из-за удара россиянами КАБами по Сумской области погибла 33-летняя работница АЗС, еще одна женщина - 53-летняя работница "Укрзализныци" - получила ранения. По данным ОВА, были повреждены многоэтажка, железнодорожная инфраструктура, АЗС уничтожена дотла.

В Одессе в результате атаки российских дронов повреждена жилая 11-этажка. Обломками посекло фасад, вынесло окна этого дома, а также двух соседних пятиэтажек. Повреждены 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без возгорания), пострадал 30-летний мужчина.

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