Ночной удар по Украине: в двух областях начались аварийные отключения света

После удара страны-агрессора России по Украине в ночь на четверг, 7 ноября, были введены аварийные отключения электроэнергии в Житомирской области.
Об этом сообщило "Житомироблэнерго". В компании отметили, что свет будут выключать в трех районах области.
"В связи с очередной атакой врага на энергетическую инфраструктуру области есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас происходит устранение повреждений, чтобы аварийные отключения можно было отменить.
"Все службы заняты устранением повреждений. Дополнительная информация будет сообщена позже", - отметили в компании.
В "Укрэнерго" сообщили, что в результате удара российских дронов по энергообъекту в Житомирской области были частично обесточены Житомирская и Ровенская области. В компании подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как разрешит безопасностная ситуация.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как ранее сообщал Главред, 7 ноября ночью и утром Киев был под атакой дронов. В Печерском, Оболонском, Подольском, Голосеевском и Соломенском районах города упали обломки вражеских дронов.
Также ранее сообщалось, что Киев восемь часов был под дроновой атакой РФ. Известно о двух пострадавших, их жизни ничего не угрожает. Есть повреждения зданий в шести районах столицы.
Кроме этого, из-за удара россиянами КАБами по Сумской области погибла 33-летняя работница АЗС, еще одна женщина - 53-летняя работница "Укрзализныци" - получила ранения. По данным ОВА, были повреждены многоэтажка, железнодорожная инфраструктура, АЗС уничтожена дотла.
В Одессе в результате атаки российских дронов повреждена жилая 11-этажка. Обломками посекло фасад, вынесло окна этого дома, а также двух соседних пятиэтажек. Повреждены 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без возгорания), пострадал 30-летний мужчина.
Читайте также:
- Хоронят среди своих: РФ хочет сформировать 5 полков из солдат КНДР - детали
- Сбито более 30 БПЛА: Киев восемь часов был под дроновой атакой РФ
- Трамп может начать "тайные" переговоры с РФ и предложить сделку - аналитик
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред