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Новая больница 3 уровня в Краматорске может остаться без персонала: названа причина

12 июля 2021, 17:37
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Начало строительства было запланировано уже в ближайшее время.

Больница

Строительство Краматорской областной больницы должно начаться уже в ближайшее время. Но она может остаться без медперсонала в будущем из-за восстановленного в должности ректора Донецкого национального медицинского университета, обвиненного в коррупции.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Коррупция и мошенничество. Почему строительство больницы в Краматорске оказалось под угрозой".

Как указано в статье, начало строительства было запланировано уже в ближайшее время. Однако сейчас реализация проекта оказалась под угрозой и не из-за нехватки финансирования, в связи с коррупционным скандалом в Донецком национальном медицинском университете, который является ключевой составляющей эффективного функционирования будущей больницы.

В частности, восстановленный в должности ректора ДНМУ Петр Кондратенко саботирует выполнение меморандума с городскими властями по наполнению технической базы университета в Краматорске, который был подписан ранее.

"Действующее руководство вуза блокирует все эти процессы и сводит на нет все те результаты работы, которые в течение последнего года были упорядочены, в частности, по устранению многочисленных нарушений действующего законодательства, которые касались оказания образовательных услуг иностранным гражданам, которые накопились за предыдущие годы", - объясняет мэр Краматорска Александр Гончаренко.

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Как известно, Петр Кондратенко впервые был назначен на должность ректора ДНМУ в апреле 2018 года. Впрочем, уже зимой 2019 года он был отстранен от исполнения обязанностей в связи с досудебным расследованием, связанным с коррупцией.

В январе 2020 года Кондратенко вернулся к исполнению обязанностей ректора. Но не надолго. Уже в августе приказом Минздрава Украины его отозвали с должности решением конференции трудового коллектива ДНМУ.

Позже решением Орджоникидзевского районного суда в Мариуполе Кондратенко восстановился в должности и 23 июня приступил к исполнению обязанностей.

Сразу по возвращению Кондратенко распорядился уволить председателя профсоюзного комитета ДНМУ С.М. Верзилова (который также является председателем высшего коллегиального органа университета - конференции трудового коллектива), а также и.о. ректора, профессора М.В. Ермолаеву якобы "в связи с совершением аморального проступка" (между прочим, за избрание ее ректором проголосовало более 78% коллектива высших медицинских учебных заведений).

Кроме того, что Кондратенко является фигурантом коррупционных скандалов, сейчас он - обвиняемый, дело до сих пор рассматривается ВАКС.

Как рассказывают в университете, за его каденцию происходили нарушения на международном медицинском факультете, сформировался долг за обучение иностранных студентов почти 2 млн долларов.

По представлению наблюдательного совета ДНМУ от 25 июня 2021 г. высшим коллегиальным органом управления в третий раз принято решение об отзыве Кондратенко с должности ректора.

С соответствующим представлением университет уже обратился в Министерство здравоохранения Украины. Сейчас от скорости решения министерства зависит не только дальнейшее развитие университета, но и программа по строительству областной больницы и развитие медицины в регионе в целом.

"Кондратенко саботирует меморандум и работу, которая была начата университетом и городскими властями по инфраструктурному развитию образовательного учреждения. Но министр (министр здравоохранения Виктор Ляшко, - ред.) обещает решить этот вопрос в ближайшее время", - говорит городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

По данным РБК-Украина, министерство, действительно, готовит решение об отстранении Кондратенко с должности ректора ДНМУ. Документ должен быть подписан уже в этом месяце.

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