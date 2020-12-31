Новое подорожание: в Украине подскочит стоимость бланков биометрических документов

Стоимость оформления биометрических паспортов возрастет / 112.ua

В Украине с 1 января 2021 года увеличится стоимость бланков биометрических документов.

Как говорится в сообщении Государственной миграционной службы, это связано с пповышением цен на свои услуги государственным предприятием Полиграфический комбинат Украина.

"В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание", - подчеркивается в сообщении.

В ГМС уточнили, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, оплатившие административные услуги и подавшие заявления для оформления документов до 31 декабря 2020 года, получат документы по старой цене.

В то же время лица, оплатившие административные услуги до 21 декабря 2020 года, но не подавшие заявления на оформление документов, будут иметь возможность произвести доплату за оформление документов по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

Напомним, по решению Кабинета министров украинцы могут оставлять дома паспорта и пользоваться электронными аналогами в приложении Дія, которые официально признаны цифровыми аналогами бумажных документов.