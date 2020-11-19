Как быстро оформить биометрический загранпаспорт себе и ребенку: цены, нюансы

Где и как оформить загранпаспорт в Украине самому - цена и сроки / фото: kupyansk.org

Карантин на самом деле – это отличное время, чтобы решить, где и как оформить загранпаспорт в Украине.

Да, на дальние путешествия сейчас мало кто решится из-за коронавируса, карантинных запретов и просто проблем с финансами. Но в этом-то и главное – как раз сейчас можно не бояться очередей, а действует такой паспорт 10 лет с даты выдачи. Только ребенку до 16 лет загранпаспорт оформляют на четыре года (но это тоже немало). Так что воспользоваться своим "заграном" человек еще успеет.

Да и цена на загранпаспорт падать будет вряд ли: доллар в госбюджет 2021 заложен на уровне 29 грн/$. Это выше, чем в этом году. И, как показывает практика, это означает, что и цены в Украине будут только расти. На услуги в том числе.

В общем, самое время оформить биометрический загранпаспорт себе и ребенку.

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Как оформить загранпаспорт – Украина: перечень документов

Всем, кто старше 16 лет, нужно подготовить:

паспорт гражданина Украины (для лиц старше 14 лет) или свидетельство о рождении (если надо оформить загранпаспорт ребенку);

заявление-анкету (подается лично или законным представителем);

квитанции об оплате (консульского сбора) или оригинал и копию документа об освобождении от такого платежа;

тем, кто старше 18 лет – документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов, если таковой имеется (это идентификационный код – ИПН).

Сфотографироваться на паспорт можно уже на месте. Готовые фото 10х15 см разрешается приносить с собой – только если оформляется документ для ребенка младше 12 лет или для человека, который не может передвигаться по состоянию здоровья (но тут нужна соответствующая справка).

Если раньше у человека уже был загранпаспорт – его стоит захватить с собой: страницы с визами из него обязательно возвращают клиенту.

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Как оформить загранпаспорт ребенку – нюансы

Для ребенка младше 16 лет, который живет с одним из родителей, нужно предоставить:

оригинал выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце;

решение суда о лишении родительских прав второго родителя;

свидетельство о смерти второго родителя;

решение суда о признании второго родителя без вести отсутствующим;

решение суда о признании второго родителя недееспособным;

документ, который подтверждает, что ребенок живет вместе с подателем документов (справку о регистрации места проживания ребенка), а если паспорт оформляется в заграничном дипломатическом учреждении Украины – другого документа, что подтверждает такую регистрацию.

Как оформить биометрический загранпаспорт через интернет

Еще с 2018 года оформлять биометрический загранпаспорт можно через онлайн-сервис ГМСУ.

Паспорта также оформляются в Паспортных сервисах (ГП Документ) и в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), которые оформляют биометрические документы.

В этом случае все равно придется лично ездить в миграционную службу, чтобы отсканировать отпечатки пальцев и сделать фото на паспорт – но сервис существенно сэкономит время.

К слову о том, как оформить загранпаспорт переселенцу: документ оформляется в любом подразделении миграционной службы, независимо от места проживания человека. То есть выехать на подконтрольную территорию всё равно придется – но сам паспорт можно оформлять хоть в Киеве, хоть в Харькове, хоть в Константиновке. Сам набор документ – стандартный.

Загранпаспорт – Украина: цена и сроки

⇒ В подразделениях миграционной службы: при оформлении в течение 20 рабочих дней – 682 грн; если надо срочно оформить загранпаспорт (в течение 7 рабочих дней) – 1034 грн.

⇒ В Паспортном сервисе: срочно – 1434 грн; не срочно – 1082 грн.

⇒ ЦНАП: не позднее чем за 20 рабочих дней – 682 грн; не дольше семи рабочих дней – 1034 грн.