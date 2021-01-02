Новогодняя ночь-2021: сколько пьяных водителей поймали на дорогах

В патрульной полиции рассказали о пьяных водителях

В патрульной полиции подвели итоги празднования украицами Ного года и отметили, что на дорогах страны поймали 267 пьяных водителей.

Об этом пишет пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook. Всего на улицах населенных пунктов в этот день работали 1577 экипажей правоохранителей.

"От наших граждан на спецлинию 102 поступило 7294 вызовов. Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения", – уточняется в сообщении.

"Пока вы отдыхаете – мы на страже правопорядка и вашего спокойствия. Не забывайте, порядок – это ты!" – отметили правоохранители.

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