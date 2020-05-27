В Чернигове избили маршрутчика, выгнавшего из салона бойца АТО без ноги

Боец АТО-инвалид проучил водителя маршрутки / Скриншот

В Чернигове произошел конфликт между участником боевых действий и водителем маршрутки

Как рассказал начальник штаба Национального корпуса в Чернигове Александр Тарнавский, его товарищу Владиславу Шатило, который потерял на войне ногу, отказали в бесплатном проезде.

"Кроме того, водитель начал унижать Владислава при пассажирах и размахивать своим удостоверением участника боевых действий в Ираке", — написал Тарнавский.

После этого он вместе с Шатило приехал на конечную остановку, чтобы побеседовать с водителем.

"Все закончилось неудачной попыткой водителя поговорить с Владиславом по-мужски. "Беседа" проходила исключительно между водителем и парнем с протезом, никто посторонний не вмешивался. Уже после прекращения съемки, водитель выбежал полуобнаженный и начал кричать нецензурную брань, за которую ответить не смог. В конце концов убежал в неизвестном направлении, оставив автобус открытым", — добавил Тарнавский.

Читайте такжеШтраф 850 гривен за отказ везти АТОшника: в Украине вступил в силу закон о льготниках

"Еще раз кого-то из наших высадишь, я тебя вывезу", - добавил Шатило, обращаясь к избитому водителю.

Видео драки можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, ранее в Киеве возле станции метро Лесная разгорелся конфликт между водителем автобуса Киев-Чернигов и пассажиром с удостоверением участника боевых действий.

Как сообщил сам льготник, он - участник Революции Достоинства, инвалид войны 3-ей группы, который потерял зрение на Майдане зимой 2014 года.