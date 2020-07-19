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Кровная месть в Черновцах: посреди улицы мужчине прострелили голову

Драка между двумя мужчинами закончилась стрельбой.

19 июля 2020, 12:52
Драка между двумя мужчинами закончилась стрельбой / cv.npu.gov.ua

В субботу, 18 июля, в Черновцах прямо посреди улицы, на глазах у прохожих, застрелили мужчину.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, инцидент произошел на улице Небесной сотни возле кафе.

По сообщению пресс-службы, сначала на месте инцидента произошла драка между двумя мужчинами, в ходе которой один из мужчин выстрелил в голову другому из боевого пистолета.

"На место происшествия направлены правоохранительные органы. В дальнейшем преступник был задержан. Оружие изъято, марка устанавливается. Преступником оказался мужчина, 1966 года рождения", - сообщили в полиции.

Подозреваемого в убийстве установили и разыскали в течение нескольких минут. Им оказался 54-летний уроженец Азербайджана, проживающий на Буковине. Мужчину задержали, правоохранители проводят все необходимые следственные действия.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

Как пишут местные СМИ, убийство является местью. 54-летний мужчина якобы убил отца человека, который в свою очередь в прошлом году убил его сына. В полиции эту версию пока не подтвердили.

Напомним, ранее в Черновцах произошла стрельба, в результате которой погиб 33-летний местный житель.

По данным СМИ, расстрелянным оказался Евгений Боршан, 1987 года рождения. По неофициальным данным, Боршан был известен в криминальных кругах по кличке Пача.

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