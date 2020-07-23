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Под Днепром автобус с пассажирами упал в кювет, водитель сбежал

Жертв удалось избежать, пострадавшие госпитализированы.

23 июля 2020, 22:08
В кювет слетел автобус с 20 пассажирами/ Фото: пресс-служба полиции

В Петриковском районе Днепропетровской области 23 июля междугородний автобус с пассажирами вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

Как информирует пресс-служба полиции, в транспортном средстве находилось 20 человек, многие получили травмы.

"ДТП с участием микроавтобуса Газель Рута произошла сегодня, 23 июля, около 15:30 вблизи села Шульговка в Петриковском районе Днепропетровской области. Полицейские установили, что автобус двигался по маршруту Каменское — Чайка. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся", — сказано в сообщении.

Читайте такжеНедавно вышел из тюрьмы: стали известны жуткие подробности смертельного ДТП возле КозинаУточняется, что из 20 пассажиров автобуса 15 были госпитализированы с различными травмами. Водитель с места ДТП сбежал, не оказав помощь пострадавшим пассажирам. Виновника аварии разыскивает полиция.

"Происшествие зарегистрировано, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства", — сообщает полиция.

Напомним, в Днепропетровской области около населенного пункта Синельниково произошло смертельное ДТП с участием военного автомобиля Краз, в котором ехали бойцы Нацгвардии, и Daewoo Lanos.

Как ранее сообщалось, на Закарпатье в ДТП погиб главный тренер мукачевской футбольной команды Мункач Виктор Ряшко вместе с детьми 11 и 13 лет.

Также в Житомире в результате несчастного случая 5-летний мальчик упал под колеса молоковоза и погиб, а его родители едва не устроили кровавую расправу над другим ребенком, который случайно оказался в грузовике.

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