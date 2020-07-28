В Днепре мужчина среди бела дня жестоко отмутузил женщину

Нападавший / ГУ Нацполиции по Днепру

В городе Днепр 32-летний мужчина с особой жестокостью избил женщину на глазах прохожих.

Об этом сообщают в соцсети Facebook представители местной полиции.

До того в Сети появилось видео избиения. В ролике видно, как девушка подбегает к мужчине, что-то ему говорит. А затем показывает неприличный жест. После этого мужчина догоняет ее и сильно толкает. Девушка падает не землю. Затем агрессивный мужчина еще и сильно бьет ее ногой в голову.

В полиции сообщили, что мужчину оперативно задержали и доставили в районное отделение. Его личность была быстро установлена — житель Покрова Михаил К., 1988 года рождения.

Правоохранители уточнили, что жертвой фигуранта стала его сожительница. Она уже дала свои показания. По предварительной версии событий девушка якобы нецензурное ругалась в адрес матери своего сожителя.

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Напомним, ранее в Днепре в маршрутке №101А несколько пассажиров избили женщину после словесной перепалки. Один мужчина наносил ей увечья с особой жестокостью.