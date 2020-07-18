В Днепре женщину зверски избили за место в маршрутке: шокирующее видео

В маршрутке жестоко избили женщину / https://dn.vgorode.ua

В Днепре в маршрутке №101А несколько пассажиров избили женщину после словесной перепалки, а мужчина нанес ей увечья с особой жестокостью.

Видео инцидента опубликовал ресурс Информатор. Конфликт начался вследствие того, что женщина оплатила в маршрутке два места, поскольку на одной из остановок к ней должен был кто-то подсесть. Однако на это место села пенсионерка, проигнорировав просьбу.

Женщина пыталась доказать свою позицию, это спровоцировало в маршрутке конфликт между несколькими пассажирами, который перерос в драку. Соседние пассажиры ее били, плевали, таскали за волосы. Затем в конфликт вмешался мужчина - он трижды нанес удар рукой по голове женщине, после чего она ударилась головой об перила и окно маршрутки.

Читайте такжеВ Днепре агрессивная толпа избила полицейскихСкандал сопровождался нецензурной лексикой. После избиения пассажиры вытолкали пострадавшую из маршрутки, разорвав ей одежду. Они утверждали, что женщина находилась в нетрезвом состоянии, от нее был слышен явный запах алкоголя.

По словам очевидцев, водитель в конфликт не вмешался, и полицию на место инцидента никто не вызвал.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и сцены насилия!

Как ранее сообщалось, в городе Днепр водитель одного из местных маршрутных такси решил лично высадить из салона пассажира, который не реагировал на его просьбы надеть защитную маску или же самостоятельно выйти на улицу.

Недавно водитель троллейбуса в Киеве набросилась с кулаками на мужчину, который сделал замечание пассажирам, находившимся в салоне без маски.