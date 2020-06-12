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Днепр за 15 минут залило мощным ливнем: зрелищные фото и видео

12 июня 2020, 20:48

Непогода повалила деревья и оборвала провода.

  • Ливень в Днепре Фото: Информатор
  • Ливень в Днепре Фото: Информатор
  • Ливень в Днепре Фото: Информатор
  • Ливень в Днепре Фото: Информатор
  • Ливень в Днепре Фото: Информатор
  • Ливень в Днепре Фото: Информатор
  • Ливень в Днепре Фото: Информатор
  • Ливень в Днепре Фото: Информатор
  • Ливень в Днепре Фото: Информатор
  • Ливень в Днепре Фото: Информатор
  • Ливень в Днепре Фото: Информатор
  • Ливень в Днепре Фото: Информатор

На Днепр вечером 12 июля обрушился мощный ливень - за 15 минут в городе и окрестностях выпала полуторамесячная норма осадков.

"57 упавших деревьев. В следствии этого 14 обрывов линий электротранспорта и ещё 12 линий электроснабжения Горсвета", - на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

Уточняется, что без света остались три городские больницы, а поваленные непогодой деревья повредили семь транспортных средств местных жителей.

В некоторых районах города сильный дождь сопровождался градом, а также были яркие молнии и сильные раскат грома. Проблемные участки улиц затопило и проехать по ним невозможно. Люди, которые оказались в непогоду на улице, буквально попали под стену дождя.

Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии объявил штормовое предупреждение. Прогнозируется, что дождливая погода сохранится до конца дня, а также на выходных.

Как прогнозировали синоптики, погода в Украине 13-14 июня 2020 года периодически будет с дождями и грозами.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что погода в Украине в июне 2020 года до 20 числа ожидается достаточно жаркая, а с 21 числа и до конца месяца температура повысится и может составить до +34 градусов.

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