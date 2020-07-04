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"Нам приказали отступать": Ярош рассказал о шансе в 2014 году освободить Донецк

Прекращению войны, по его словам, помешали "объективные обстоятельства".

4 июля 2020, 22:27
Ярош
Ярош рассказал, как мог освободить Донецк / УНИАН

Командующий Украинской добровольческой армией, экс-глава Правого сектора Дмитрий Ярош заявил, что украинские военные в 2014 могли освободить Донецк от пророссийских боевиков, но их лишили такой возможности.

"Тогда были такие реальные бандформирования, это не были еще регулярные части. Мы даже зашли уже за знак "Донецк" и затем поступила команда", – сказал он в эфире телеканала Obozrevatel TV .

По словам Яроша, от командования ВСУ поступило распоряжение остановиться и далее не двигаться. Он добавил, что причиной тому были "объективные обстоятельства", поскольку военное руководство Украины опасалось больших потерь со стороны мирного населения.

Читайте такжеЗеленский сделал громкое заявление об особом статусе Донбасса"Когда ты заходишь в город, ты будешь нести гораздо больше потерь, и ты будешь вынужден разрушать какие-то дома, из которых ведется огонь и так далее", – отметил он.

Ярош добавил, что добровольцы были полностью готовы к освобождению Донецка. По его утверждению, пехота была экипирована отлично, но была ощутима нехватка бронетехники. У добровольцев на вооружении было всего два танка, причем функционировать полноценно мог лишь один, а второй был неисправен, потому что "армию нейтрализовали еще до войны".

"Если бы мы взяли Донецк, не было бы "ДНР", и соответственно, не было бы никакой "ЛНР". Это грызет внутри", – признался Ярош.

Как ранее сообщалось, в России заявляют, что оккупированные территории Донбасса в скором будущем войдут в состав РФ.

Напомним, на оккупированных территориях Донбасса боевики гневно отреагировали на инициативу украинской власти расширить возможности для абитуриентов, в частности, позволить всем желающим поступать в украинские вузы без ВНО.

новости Украины новости Донбасса новости Донецка Дмитрий Ярош
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