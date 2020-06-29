В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: опубликовано видео

К Донецку запустили 15-метровый флаг Украины / Фото: скриншот

Волонтеры, переселенцы и военнослужащие 28 июня в честь Дня Конституции запустили неподалеку от линии разграничения 15-метровый флаг в сторону оккупированного Донецка.

Как информирует пресс-служба Штаба ООС, подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Флага Украины.

"Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной. Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину. У нас все получится, и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе – и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и Снежном, и в Шахтерске", — говорит волонтер Оскар.

Активисты попытались подбодрить украинцев, которые оказались в тылу врага. Они признались: боялись, что флаг зацепиться за ветки или будет унесен ветром в другую сторону, и так и не долетит в Донецк. Однако и погода, и природа поспособствовали тому, чтобы флаг добрался до места назначения.

Позже местные жители делились в соцсетях кадрами украинского флага, который пролетал над оккупированным Донецком.

Трохи про те,як воно було)) @Analytic_center дуже переживав,щоб прапор раптом ні за що не зачепився. Не зачепився)))) pic.twitter.com/V4ODOQ43MO — Скажений Оскар (@magnat107557910) June 28, 2020

Над Донецком был замечен флаг Украины!!

Вітання зі святом! pic.twitter.com/pcP11sgKjz — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) June 28, 2020

Как ранее сообщалось, боевики "ДНР" закрывают контрольные пункты въезда-выезда на линии пересечения по причине ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией на территории Украины.

Напомним, главарь "ДНР" Пушилин заявлял, что боевики не намерены полностью открывать пункты пропуска с подконтрольными Киеву территориями.