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В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: опубликовано видео

Жители оккупированных территорий делились в соцсетях впечатлениями от увиденного.

29 июня 2020, 00:51
К Донецку запустили 15-метровый флаг Украины / Фото: скриншот

Волонтеры, переселенцы и военнослужащие 28 июня в честь Дня Конституции запустили неподалеку от линии разграничения 15-метровый флаг в сторону оккупированного Донецка.

Как информирует пресс-служба Штаба ООС, подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Флага Украины.

"Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной. Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину. У нас все получится, и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе – и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и Снежном, и в Шахтерске", — говорит волонтер Оскар.

Активисты попытались подбодрить украинцев, которые оказались в тылу врага. Они признались: боялись, что флаг зацепиться за ветки или будет унесен ветром в другую сторону, и так и не долетит в Донецк. Однако и погода, и природа поспособствовали тому, чтобы флаг добрался до места назначения.

Позже местные жители делились в соцсетях кадрами украинского флага, который пролетал над оккупированным Донецком.

Как ранее сообщалось, боевики "ДНР" закрывают контрольные пункты въезда-выезда на линии пересечения по причине ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией на территории Украины.

Напомним, главарь "ДНР" Пушилин заявлял, что боевики не намерены полностью открывать пункты пропуска с подконтрольными Киеву территориями.

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