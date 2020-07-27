Четыре тела в колодце: названа причина гибели харьковских коммунальщиков

Коммунальщики отравились амиаком / hk.npu.gov.ua

В понедельник в Харькове произошла трагедия – в колодце во время ремонтных работ погибли сотрудники водоканала. По предварительным данным, женщина и три мужчины отравились аммиаком.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что четыре коммунальщика отравились аммиаком во время проведения ремонтных работ в колодце. Инцидент произошел на территории иловых полей очистных сооружений Харькова. Один из работников потерял сознание и упал в колодец, ему пытались помочь трое других сотрудников коммунального предприятия.

"В результате происшествия четыре человека погибли на месте происшествия от отравления аммиаком. Предварительно, работники были без средств индивидуальной защиты", - добавили в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Читайте такжеУпала в шахту: в Харькове трагически погибла фотографНапомним, ранее сообщалось, в понедельник, 27 июля, в Харькове произошло жуткое ЧП – погибли работники коммунальной службы во время проведения ремонтных работ в колодце.

В отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области уточнили, что сообщение о происшествии поступило 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия.