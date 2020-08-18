На Харьковщине водитель сбил женщину с младенцем на переходе

Момент ДТП / скриншот из видео

В городе Песочин (Харьковская область) автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу вместе с младенцем в коляске.

Об этом во вторник, 18 августа 2020 года, сообщают представители пресс-службы ГУ Нацполиции по региону.

Инцидент произошел в районе переулка Шевченковский. Молодая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с коляской, в которой находился грудной ребенок.

"59-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2106" совершил наезд на женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. 24-летнюю пострадавшую и ее ребенка доставили в больницу", — рассказали в полиции.

Кроме того, информация была зарегистрирована в Люботинском отделении Национальной полиции. На данным момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как выяснилось позднее, пострадавшая является контрактницей ВСУ, которая работает медсестрой Военно-медицинского клинического центра Северного региона (и сейчас официально в декретном отпуске). По данным журналистов, женщина находится в реанимации местной больницы, а ее ребенок не пострадал.

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Напомним, ранее в селе Циркуны (Харьковская область) карета скорой помощи наехала на пешехода. В результате аварии пострадавшая 43-летняя женщина скончалась на месте.