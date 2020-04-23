"Бухое святейшество": в Харькове с погоней задержали пьяного священника УПЦ МП

Священник сел за руль в нетрезвом состоянии / Фото: Police Control Ukraine

В Харькове 55-летний протоиерей УПЦ МП Богдан Иванчук ездил по городу за рулем в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал ДТП, с места происшествия которого попытался скрыться.

"Сегодня копы приняли бухое святейшество на окружном мосту в сторону Золочева. Гнались за ним с улицы Отакара Яроша. Был пьян в мясо, с трудом стоял на ногах, даже разговаривать не мог", — цитирует издание Newsroom очевидца происшествия.

Инцидент произошел вечером 22 апреля по улице Клочковской в Харькове. В полицию позвонил мужчина и заявил, что водитель Volkswagen Passat столкнулся с его автомобилем Lexus и уехал с места происшествия. В результате ДТП никто не пострадал, правоохранители начали погоню за нарушителем.

Вскоре патрульные заметили на проезжей части машину, которая двигалась неадекватно. На сигналы остановиться водитель не реагировал и даже прибавил скорость. Полицейские начали погоню и догнали автомобиль уже за городом. За рулем ехал 55-летний протоиерей УПЦ МП Богдан Иосифович Иванчук, настоятель Вознесенского храма в городе Золочев.

Патрульные заметили, что сбежавший водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Священнослужитель отказался от проверки прибором Drager, а также от проверки у врача-нарколога. В отношении Иванчука было составлено несколько административных протоколов.

/ Фото: Police Control Ukraine

/ Фото: Police Control Ukraine

Напомним, в Харькове вблизи 5-го километра кольцевой дороги вечером 10 апреля произошла смертельная автомобильная авария с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля.

Ранее недалеко от столицы Венгрии произошло жуткое ДТП с участием автобуса, в котором ехали украинцы. В результате аварии травмы получили 8 граждан Украины.