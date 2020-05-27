Под Херсоном здание прокуратуры подожгли "коктейлем Молотова": опубликованы фото

Коктейль Молотова / Facebook Нацполиции по Херсонской области

В городе Каховка (что на Херсонщине) в здание местной прокуратуры неизвестные злоумышленники бросили "коктейль Молотова".

Происшествие произошло в среду, 27 мая, около 05:00 ‒ сообщается на странице Главка Нацполиции Херсонской области в соцсети Facebook.

"Сегодня около пяти часов утра пожарные сообщили о том, что в административном здании Каховской городской прокуратуры произошел пожар. При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющейся вещества", ‒ говорится в тексте.

По словам правоохранителей, все вещественные доказательства были изъяты и направлены на исследование. Как основную причину инцидента следователи рассматривают профессиональную деятельность сотрудников Каховской прокуратуры.

Открыто уголовное производство (часть 2 статья 347 УК Украины ‒ умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника правоохранительного органа, сотрудника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенное путем поджога). Злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком на 15 років.

Напомним, ранее в Ровенской области житель населенного пункта Старое Село в пьяном виде пытался сжечь служебный автомобиль полиции ‒ потому что правоохранители отказались с ним праздновать Пасху (Воскресение Христово).