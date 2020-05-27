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Под Херсоном здание прокуратуры подожгли "коктейлем Молотова": опубликованы фото

27 мая 2020, 11:48

Ранним утром 27 мая в городе Каховка сотрудникам местной прокуратуры передали "пламенный привет".

Коктейль Молотова
Коктейль Молотова / Facebook Нацполиции по Херсонской области

В городе Каховка (что на Херсонщине) в здание местной прокуратуры неизвестные злоумышленники бросили "коктейль Молотова".

Происшествие произошло в среду, 27 мая, около 05:00 ‒ сообщается на странице Главка Нацполиции Херсонской области в соцсети Facebook.

"Сегодня около пяти часов утра пожарные сообщили о том, что в административном здании Каховской городской прокуратуры произошел пожар. При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющейся вещества", ‒ говорится в тексте.

По словам правоохранителей, все вещественные доказательства были изъяты и направлены на исследование. Как основную причину инцидента следователи рассматривают профессиональную деятельность сотрудников Каховской прокуратуры.

Открыто уголовное производство (часть 2 статья 347 УК Украины ‒ умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника правоохранительного органа, сотрудника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенное путем поджога). Злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком на 15 років.

Коктейль Молотова

Напомним, ранее в Ровенской области житель населенного пункта Старое Село в пьяном виде пытался сжечь служебный автомобиль полиции ‒ потому что правоохранители отказались с ним праздновать Пасху (Воскресение Христово).

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