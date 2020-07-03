В Киеве из-за мощного пожара перекрыли движение троллейбусов

В Киеве вспыхнул мощный пожар / kyiv.dsns.gov.ua

В пятницу, 3 июля, в Соломенском районе Киева начался масштабный пожар.

Как сообщает очевидцы в соцсетях, пожар произошел по адресу Воздухофлотском проспекте, 74.

При этом на месте пожара наблюдалось открытое пламя, а также густой, черный дым.

Как утверждают очевидцы, на месте пожара находились пропановые баллоны, поэтому была угроза взрыва.

Отметим, что в компании Киевпасстранс сообщили о том, что в связи с мощным пожаром были внесены коррективы в работу общественного транспорта.

Движение троллейбусов №9, 22 организовали от улицы Эрнеста до Троллейбусного депо №3.

Как рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве, пожар произошел на улице Волынской, 57.

"По прибытию на место вызова было установлено, что в контейнерах горит мусор и угроза распространения пожара на рядом расположен гараж и складское помещение с кислородными баллонами…", - рассказали спасатели.

/ kyiv.dsns.gov.ua

Пожар удалось ликвидировать, жертв и пострадавших в результате этого пожара нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на Поздняках, произошел пожар в многоэтажном жилом доме.