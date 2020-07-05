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В Киеве на женщину с собакой натравили бойцовского пса

Полицейские на вызов не приехали, рассказали очевидцы.

5 июля 2020, 14:30
стаффорд
Стаффордширского терьера спустили на женщину с собакой / bestsobaki.net

В Киеве на Оболони хозяин стаффордширского терьера спустил собаку на женщину, которая выгуливала бигля.

Как сообщают очевидцы в Сети, происшествие случилось на улице Приречной 27.

"Приречная, 27: в очередной раз неадекватный и пьяный хозяин стаффа спустил собаку на женщину с биглем. Кстати, 26.06.2020 в 20:05 эта же собака напрыгнула на спину прохожему мужчине", - говорится в описании под видео.

Кроме того, в сообщении также указывается, что полицейские на вызов не приехали.

Напомним, ранее эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко рассказал о том, как в Украине можно добиться наказания живодеров.

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