В Киеве на женщину с собакой натравили бойцовского пса

Стаффордширского терьера спустили на женщину с собакой / bestsobaki.net

В Киеве на Оболони хозяин стаффордширского терьера спустил собаку на женщину, которая выгуливала бигля.

Как сообщают очевидцы в Сети, происшествие случилось на улице Приречной 27.

"Приречная, 27: в очередной раз неадекватный и пьяный хозяин стаффа спустил собаку на женщину с биглем. Кстати, 26.06.2020 в 20:05 эта же собака напрыгнула на спину прохожему мужчине", - говорится в описании под видео.

Кроме того, в сообщении также указывается, что полицейские на вызов не приехали.

Напомним, ранее эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко рассказал о том, как в Украине можно добиться наказания живодеров.