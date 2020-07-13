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Хотел по-быстрому смотаться в магазин: новые детали смертельного ДТП под Киевом

Виновника жуткого ДТП ждет суд.

13 июля 2020, 21:47
желеп
Антон Желеп / Скриншот

Задержанный на месте смертельного ДТП на Старообуховской трассе Антон Желеп неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

Как сообщил журналист Василий Крутчак в своем Facebook, Антон Желеп родился 17 марта 1981 года в г. Штоково-17, Приморского края Российской Федерации, гражданин Украины.

Сообщается, что весной 2020 года он был освобожден от ответственности за домашнее насилие: в январе от ругал, оскорблял жену и требовал у нее денег. Судья счел этот проступок малозначимым, учитывая личность нарушителя, ограничившись устным замечанием.

Как оказалось, Mercedes, на котором Желеп совершил ДТП, он угнал у проживающей в Козине женщины, нанявшей его на работу по двору — буквально за несколько минут до ДТП. По некоторым данным, Желеп хотел "по-быстрому" смотаться в магазин и обратно, пишут Факты.

В то же время мальчик, который единственный из семьи выжил в ужасной аварии под Киевом, находится в реанимации Охматдета. Сегодня ему уже лучше.

"Интенсивисты и хирурги Охматдета творят чудеса. Состояние стабильно тяжелое. Без деталей", - сообщил киевский журналист, основатель группы dtp.kiev.ua в Facebook Влад Антонов.

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Он добавил, что родственники 12-летнего мальчика категорически против обнародования любой информации о состоянии ребенка.

Напомним, 12 июля под Киевом на Старообуховской трассе автомобиль Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, а потом вылетел на встречку и столкнулся с Hyundai.

В результате аварии погибла целая семья – муж и жена, 8-летняя девочка и 10-летний мальчик. Выжил 12-летний ребенок, он находился в тяжелом состоянии.

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