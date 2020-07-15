Приватизация отеля Днепр: новые владельцы связаны с игорным бизнесом

Ванхапелто Петтери / Фото: PokerNews

В Киеве на аукционе за 1 миллиард 111 миллионов гривен продали отель Днепр, покупателем которого стала фирма Смартленд. Ее основатель - профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.

Как сообщает ресурс Наші гроші, сейчас владельцем компании значится Максим Терещук, однако до 2018 года им был Ванхапелто Петтери.

"Он родом из Финляндии, живет на Мальте и профессионально играет в покер. В частности, он был в 2016 году комментатором, а в 2017 году – игроком на фестивале Cash Game Festival. Этот фестиваль проводился в казино Casino Malta, которое принадлежит Olympic Casino из группы Olympic Entertainment Group", – сказано в материале.

Компания Петтери владела 23 игорными заведениями, а из-за запрета на азартные игры якобы понесла убытки в размере 40 миллионов евро. Истец просит суд признать, что Украина нарушила межгосударственное соглашение с Эстонией о защите инвестиций, и взыскать со страны материальный ущерб.

Также фирма Смартленд связана с компанией Айс Таун, у которой нашли связи с Партией регионов, а также она какое-то время принадлежала украинскому хоккеисту Вячеславу Завальнюку. Юридический адрес нового владельца отеля Днепр - город Бровары, улица Киевская, дом 130. По этому адресу находится обычный жилой дом.

Адрес фирмы Смартленд / Фото: скриншот

Напомним, Фонд государственного имущества Украины провел аукцион, в результате которого почти за 231 миллион гривен был продан Киевпассервис. Это одно из крупнейших предприятий, осуществляющих предоставление услуг перевозчикам и пассажирам.

Ранее Минюст принял решение о продаже легендарного в советские времена завода видеопленок.