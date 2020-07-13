Жуткое ДТП с четырьмя жертвами: стало известно состояние выжившего ребенка

Последствия ДТП под Киевом / kv.dsns.gov.ua

Пострадавший в результате жуткого ДТП на Старообуховской трассе 12-летний мальчик находится в больнице.

Доктора борются за его жизнь, сообщает источник Strana.ua в полиции.

Отмечается, что состояние подростка не ухудшилось, а врачи оценивают его как стабильно тяжелое.

Как сообщает отдел коммуникации ГУ НП Киева в Facebook, виновник аварии Антон Желеп находится в больнице.

"39-летнего водителя автомобиля Мерседес задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице", — говорится в сообщении.

В то же время в прокуратуре Киева в Facebook сообщили, что в крови виновника смертельной аварии было обнаружено 1,32 промилле алкоголя. Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения и избрании меры пресечения.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что авария произошла около 19:00 в пяти километрах от Киева, на Старообуховской трассе. Mercedes (госномер AI0999HB) сначала задел микроавтобус (тот ехал в одном направлении с ним), после чего на полной скорости вылетел на встречку – где и протаранил Hyundai Tucson.

В нем ехала семья: отец, мать, дочка и двое сыновей. В итоге в живых остался только 12-летний мальчик: за его жизнь сейчас борются врачи.

При столкновении мать перелетела на заднее кресло, а дочка с заднего сиденья оказалась в багажнике.