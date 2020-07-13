УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Жуткое ДТП с четырьмя жертвами: стало известно состояние выжившего ребенка

Врачи оценивают состояние 12-летнего мальчика как стабильно тяжелое.

13 июля 2020, 13:59
дтп
Последствия ДТП под Киевом / kv.dsns.gov.ua

Пострадавший в результате жуткого ДТП на Старообуховской трассе 12-летний мальчик находится в больнице.

Доктора борются за его жизнь, сообщает источник Strana.ua в полиции.

Отмечается, что состояние подростка не ухудшилось, а врачи оценивают его как стабильно тяжелое.

Как сообщает отдел коммуникации ГУ НП Киева в Facebook, виновник аварии Антон Желеп находится в больнице.

"39-летнего водителя автомобиля Мерседес задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице", — говорится в сообщении.

В то же время в прокуратуре Киева в Facebook сообщили, что в крови виновника смертельной аварии было обнаружено 1,32 промилле алкоголя. Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Читайте такжеНедавно вышел из тюрьмы: стали известны жуткие подробности смертельного ДТП возле Козина

Напомним, ранее сообщалось о том, что авария произошла около 19:00 в пяти километрах от Киева, на Старообуховской трассе. Mercedes (госномер AI0999HB) сначала задел микроавтобус (тот ехал в одном направлении с ним), после чего на полной скорости вылетел на встречку – где и протаранил Hyundai Tucson.

В нем ехала семья: отец, мать, дочка и двое сыновей. В итоге в живых остался только 12-летний мальчик: за его жизнь сейчас борются врачи.

При столкновении мать перелетела на заднее кресло, а дочка с заднего сиденья оказалась в багажнике.

ДТП новости Киева погибшие жертвы дети
Сейчас вы просматриваете новость «Жуткое ДТП с четырьмя жертвами: стало известно состояние выжившего ребенка». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:17
Ученые спрогнозировали, какой "кровавый урожай" соберет коронавирус
14:08
Звездные Войны 5: Империя наносит ответный удар возглавила прокат
14:00
Экс-депутат Госдумы сказал, чего боится Зеленский
13:59
Жуткое ДТП с четырьмя жертвами: стало известно состояние выжившего ребенка Видео
13:39
Болит копчик: причины боли и лечение
13:30
"Горы трупов": нардеп предупредил, когда военные РФ могут быть в Киеве Видео
13:28
"Надо было голой": Лобода в бикини заинтриговала пикантным фото
13:01
Украину ждет беда страшнее COVID-19: медики забили в набат Видео
12:55
Бессмертная Гвардия 2020 - живи, чтобы умереть Видео
12:47
Попасть в Евросоюз с 14 июля: Кулеба рассказал, к чему готовиться украинцам Видео
12:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июля: покровительство доброй силы и обман в делах Видео
12:32
"Людей не останется": Бородина высказалась об ЛГБТ
12:24
Пора закатывать губу: ученый назвал реальный срок появления вакцины от коронавируса Видео
12:19
Коронавирус в Украине и мире 13 июля: число зараженных почти достигло 13 млн человек
12:08
Внук Элвиса Пресли умер от пулевого ранения
12:08
Две судимости и новые жертвы: что известно о смертельной аварии под Киевом Видео
11:57
Антипутинские протесты в Хабаровске и чем они грозят Украине мнение
11:49
К ним коронавирус не прилипает: врач назвал везунчиков, которым COVID-19 не грозит Видео
11:45
Ветер любви - сколько серий и график выхода на 1+1 Видео
11:36
Рацион питания во время беременности - мифы и правда от Илоны Гвоздевой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять