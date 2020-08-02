Тараканы, грязь и вонь: киевская больница угодила в громкий скандал

Киевляне жалуются на жуткие условия в одной из больниц / УНИАН

Киевляне пожаловались на ужасные условия в Больнице скорой медицинской помощи, которая находится по адресу ул. Братиславская, 3.

Жители возмущаются, что пациентам сами приходится покупать все лекарства, а врачи клиники также требуют деньги за свою работу. Об этом рассказала пользователь Facebook Ксения Петренко.

Девушка также опубликовала фото из больницы, продемонстрировав "живность" на полу, антисанитарию, грязь в коридорах клиники, полотенца со странными пятнами на балконах и прочее. Также сообщается, что в больнице неприятный запах.

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"Врачи нагло требуют оплаты "за работу"!!!! Все препараты также покупает пациент. Однако, условия пребывания остаются просто ужасными. А еще фото не передает всю палитру ароматов... "Европа", пожалуй, еще далеко", - написала Ксения, призвав власти Киева обратить внимание на ситуацию.

В комментариях к публикации девушка добавила, что навещала в больнице свою подругу, и вчера купила антибиотик, который входит в списки госзакупок. Также в сети рассказывают, что в клинике можно наблюдать бездомных, которых кладут в коридоре без одежды и привязанных, чтоб не сбежали.

Ранее Главред писал, что самыми опасными местами с точки зрения заражения китайским коронавирусом COVID-19 являются места массового скопления людей. Особенно если человек там находится без маски.