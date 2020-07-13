Удушения и удары током: в ООН бьют тревогу из-за насилия ФСБ в Крыму

ФСБ применят в Крыму жуткие пытки во время допросов / "Прямий"

В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ и других правоохранительных органов применяют жуткие пытки для того, чтобы заставлять людей давать показания.

Об этом говорится в недавно опубликованном докладе генерального секретаря ООН в Крыму, сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в понедельник, 13 июля, на своей странице в Facebook.

В первую очередь в ФСБ применяют такие методы пыток:

избиения

удары электрическим током

удушения

Никто из виновных так и не был привлечен к ответственности ни в одном из случаев пыток и жестокого обращения, зафиксированных миссией ООН в Крыму. Суды или полностью игнорировали жалобы жертв на пытки и жестокое обращение, или назначали расследования, которые проводились формально и были завершены без предъявления обвинений, говорится в сообщении миссии.

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В докладе генерального секретаря ООН отмечается, что риск пыток и жестокого обращения является особенно высоким во время произвольных арестов и содержания под стражей без связи с внешним миром.

В задокументированных случаях, после поступления пострадавших в Симферопольский СИЗО или изоляторов временного содержания, медицинский персонал обычно отказывал им в обзоре и фиксировании имеющихся у них телесных повреждений.

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"Уровень безнаказанности был таким, что в некоторых случаях сотрудники ФСБ подвергали жертв жестокому обращению на глазах у их адвокатов, привлеченных государством для осуществления защиты по назначению. Последние не предпринимали никаких мер для защиты своих клиентов", - отмечается в сообщении миссии.

В докладе генсекретаря ООН относительно Крыма требуют от России привлечь к ответственности виновных и быстро и эффективно расследовать все заявления о пытках, жестоком обращении, произвольных арестах и задержаний в аннексированном Крыму. В ООН напомнили, что запрет пыток и жестокого обращения является абсолютным и не предполагает никаких исключений.

Ранее Главред писал о том, что нардеп, политический консультант Никита Потураев заявил, что, если Украина прекратит защищать свои земли на Донбассе, то военные Российской Федерации будут в Киеве.

Также напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что РФ не нужны захваченные земли Донбасса, это средство для мотания нервов Киеву.