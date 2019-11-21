"Свои каналы": в РФ снова открестились от своих военных на Донбассе

Дмитрий Песков / ТАСС

В Российской Федерации снова заявили, что на территории оккупированного Донбассе российских войск нет. В то же время военные РФ получают информацию с украинской территории.

По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, российские военные используют свои "каналы" для получения информации с украинского Донбасса.

"Российских войск там нет. Их не было и нет. Но это не значит, что наши военные не имеют каналов по получению информации о близлежащих регионах к нашим границам", - цитирует УНИАН пресс-секретаря Путина.

Кроме того, Песков заверил, что подобная практика вполне нормальная.

Напомним, что следствие по делу о сбитом в небе над Донбассом Boeing рейса MH17 обнародовало новые доказательства причастности Российской Федерации к гибели почти 300 человек.