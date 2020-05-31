Во Львове рухнул балкон с людьми: много пострадавших

Во Львове разрушился балкон, на котором стояли люди / Фото: Facebook/Варта 1

Во Львове 31 мая на улице Литвиненко, 13, три человека выпало с балкона второго этажа, причиной стало внезапное обрушение перил.

Как сообщается на Facebook-странице Адміністратор 1580_Львів, все пострадавшие получили серьезные травмы.

По данным медиков, 32-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом поясницы. Также 38-летний мужчина госпитализирован с закрытым переломом предплечий. Третий пострадавший – 34-летний мужчина, у него диагностированы множественные ушибы.

Отмечается, что у пострадавших мужчины были выявлены признаки алкогольного опьянения. Всех травмированных кареты скорой помощи увезли в городскую больницу Львова.

/ Фото: Facebook/Варта 1

Напомним, во Львове медики противотуберкулезного диспансера, которые остаються без работы вследствие второго этапа медицинской реформы, устроили коридор позора для чиновников и высказали им все свои претензии.

Как ранее сообщалось, в Харькове сотрудники скорой помощи вышли на массовую акцию протеста по причине преступных действий руководства. Они уверяют, что их заставляют коронавирус записывать, как пневмонию.