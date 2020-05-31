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Добивала ногами: в Мариуполе школьница зверски избила сверстницу

31 мая 2020, 18:59

Школьницу ударили по лицу, а когда та упала, били ногами.

Драка, девушки
Школьницу ударили по лицу, а когда та упала, добивали ногами / vistanews.ru

В Мариуполе Донецкой области произошли разборки между школьницами, которые закончились жестоким избиением.

14-летняя девушка приревновала парня и напала на 13-летнюю знакомую, говорится в материале ТСН.

Отметим, что жестокое избиение подростки, которые были на месте драки, сняли на видео, которое попало в Сеть.

При этом агрессивная школьница обвинила знакомую, что та гуляет с ее парнем. Она сначала ударила ее по лицу, а когда та упала, то добивали ногами.

Полицейские открыли уголовное дело за побои и истязания. Нападавшей грозит штраф или до года исправительных работ.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черноморске Одесской области подростки поиздевались над своей сверстницей с ограниченными возможностями. Позже видео оказалось в сети.

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