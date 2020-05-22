Баканов обвинил иностранные спецслужбы в дестабилизации Одесской области

Иван Баканов обеспокоен ситуацией в Одесской области / УНИАН

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов высказал обеспокоенность в связи с ситуацией в Одесской области и заявил, что стабильность в регионе нарушают иностранные спецслужбы.

"Одесская область - самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и в дальнейшем", - цитирует Баканова пресс-служба СБУ.

По словам руководителя силовой структуры, особенности региона таковы, что сотрудники СБУ должны уделять ему повышенное внимание. Он вспомнил ситуацию в 2014 году и заявил, что разведка в области должна работать особенно тщательно.

Баканов заявил, что важно в Одесской области противостоять проявлениям сепаратизма, уделять внимание защите национальных интересов, не забывать о борьбе с терроризмом, а также возможными диверсиями и киберугрозами.

Как ранее сообщалось, украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что массовое убийство в Житомире сигнализирует об отсутствии контроля над ситуацией в стране со стороны СБУ и призвал руководство структуры подать в отставку.

Напомним, в пятницу, 22 мая, в Житомире произошло резонансное убийство – местный арендатор ставка застрелил 7 человек. Среди убитых оказались волонтеры и ветераны АТО.