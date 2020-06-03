УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Названы фигуранты нападения на рынке Седьмой километр в Одессе

3 июня 2020, 23:30

Правоохранители задержали пятерых участников инцидента.

/ Фото: скриншот

В Одессе на рынке 7 километр к резонансному нападению со стрельбой были причастны сотрудники охранной фирмы.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, силовики уже задержали пятерых участников происшествия, однако нескольким фигурантам удалось скрыться, они находятся в розыске.

По сведениям полиции, все участники нападения являются работниками местной охранной фирмы. Отмечается, что изначально конфликт спровоцировали сотрудники магазина. Ранее они, вооружившись оружием и битами, намеренно повредили имущество предпринимателя.

Действия злоумышленников квалифицированы по статьям 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 293 (Групповое нарушение общественного порядка) УК Украины.

Напомним, в Одессе на рынке Седьмой километр произошли разборки со стрельбой. Два человека получили огнестрельные ранения.

Как ранее сообщалось, в Одессе правоохранители из киберполиции разоблачили несовершеннолетнюю школьницу, которая организовала канал распространения детского порно через Telegram.

новости Украины новости Одессы стрельба охрана нацполиция
Сейчас вы просматриваете новость «Названы фигуранты нападения на рынке Седьмой километр в Одессе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:19
День василиска: какой сегодня праздник 4 июня и что нельзя делать
03 июня, среда
23:56
В США объявили подозрение полицейским, причастным к гибели Джорджа Флойда
23:30
Названы фигуранты нападения на рынке Седьмой километр в Одессе Видео
23:01
Пропаганда РФ запустила фейк об украинском военном, "выехавшем в толпу" на протестах в США Видео
22:58
Разборки в Броварах: суд арестовал "авторитета" и титушек
22:31
Коронавирус в Украине 3 июня: больных стало почти на полтысячи больше
22:00
От ворот поворот: в Слуге народа раскритиковали условия МВФ
21:56
Зеленский в Хмельницком нарушил карантин
21:40
Строгое наказание: в Китае начальство заставило работников фирмы есть червей - видео 16+ Видео
21:30
Готовы пойти на многое: в МИД озвучили компромиссы по Донбассу и Крыму
21:16
В "ЛНР" окончательно ликвидируют изучение украинского языка
21:00
Почему не хотят в Украину: Сивохо сделал громкое заявление о жителях Донбасса Видео
20:45
Работодатели Польши готовы тратить больше на украинских заробитчан
20:37
Вселенская родительская суббота – как надо поминать перед Троицей 2020
20:29
"Здравый смысл": Трамп оправдался из-за приглашения Путина на G7
20:26
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 июня: на кого "упадут" деньги Видео
20:00
Планета Обезьян 4 - появились подробности перезапуска франшизы
19:57
Радостная новость: выпускникам Киева отменили важные экзамены
19:44
В Швеции пояснили ошибку в отказе от карантина
19:33
Война на Донбассе: боевики "ЛНР" отменили режим боевой готовности
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять