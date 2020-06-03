Названы фигуранты нападения на рынке Седьмой километр в Одессе

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В Одессе на рынке 7 километр к резонансному нападению со стрельбой были причастны сотрудники охранной фирмы.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, силовики уже задержали пятерых участников происшествия, однако нескольким фигурантам удалось скрыться, они находятся в розыске.

По сведениям полиции, все участники нападения являются работниками местной охранной фирмы. Отмечается, что изначально конфликт спровоцировали сотрудники магазина. Ранее они, вооружившись оружием и битами, намеренно повредили имущество предпринимателя.

Действия злоумышленников квалифицированы по статьям 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 293 (Групповое нарушение общественного порядка) УК Украины.

Напомним, в Одессе на рынке Седьмой километр произошли разборки со стрельбой. Два человека получили огнестрельные ранения.

Как ранее сообщалось, в Одессе правоохранители из киберполиции разоблачили несовершеннолетнюю школьницу, которая организовала канал распространения детского порно через Telegram.