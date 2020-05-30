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В Одессе активисты дали отпор полицейским из-за застройки пляжа

30 мая 2020, 21:54

У моря бизнесмены строят очередное кафе или ресторан.

  • Противостояние на пляже в Одессе Фото: Думская
  • Противостояние на пляже в Одессе Фото: Думская
  • Противостояние на пляже в Одессе Фото: Думская
  • Противостояние на пляже в Одессе Фото: Думская
  • Противостояние на пляже в Одессе Фото: Думская
  • Противостояние на пляже в Одессе Фото: Думская
  • Противостояние на пляже в Одессе Фото: Думская

В Одессе 30 мая активисты попытались демонтировать металлические конструкции на пляже Золотой берег, однако этому препятствовать начали сотрудники полиции, что в результате закончилось противостоянием.

Как сообщает Думская, в эпицентре скандала оказался пляж, расположенный на 16-й станции Большого Фонтана.

На Золотом берегу собрались несколько десятков активистов. Они попытались помешать бизнесменам на песке у моря строить здание под кафе. На пляже предприниматели оградили так называемую свою территорию металлическими конструкциями, несмотря на то, что ранее обещали общественности не начинать строительство.

Активисты начали демонтировать металл, им противостояли полицейские и начался конфликт. Позже к правоохранителям прибыло подкрепление, поэтому схватка уже была неравной. По словам инициативных граждан, силовики были на строне бизнесмена. После конфликта активисты решили прекратить демонтаж, чтобы избежать массовых задержаний, однако пообещали держать вопрос на контроле и не позволить построить заведение на пляже.

Как ранее сообщалось, авария танкера Delfi под Одессой - в Государственной экологической инспекции сообщили о том, что обнаружили загрязнение воды и воздуха вблизи затонувшего танкера. Предварительно, разрешенные экологические показатели превышены в 15 раз.

Напомним, в Одессе для больницы №10, где была зафиксирована вспышка коронавируса, закупили аппараты искусственной вентиляции легких якобы шведской компании Brightfield Kommanditbolag по завышенным ценам.

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