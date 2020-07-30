"Расстрел" авторитета на Полтавщине: в полиции рассказали о заказчике

Убийство криминального авторитета было инсценировкой / npu.gov.ua

Расстрел мужчины в автомобиле Mercedes-Benz S-Class на территории Полтавской области, о котором сообщалось в среду, 29 июля, был инсценирован полицией.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Работники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в ходе спецоперации предотвратили заказное убийство гражданина Украины. За убийство мужчины злоумышленники обещали заплатить 50 тыс. долларов. Убитым должен был стать житель Донецкой области, широко известный в преступном мире. Известно также, что заказчик убийства – криминальный "авторитет", - говорится в сообщении.

В ДСР подчеркнули, что предотвращение убийства стало возможным в результате успешно проведенной спецоперации, проходившей в несколько этапов.

/ npu.gov.ua

Исполнителя преступления удалось задержать сегодня во время передачи второй части "вознаграждения" в сумме 25 тыс. долларов. Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

/ npu.gov.ua

Организатору заказного убийства заочно подготовили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Киевом расстреляли автомобиль, в котором ехал на дачу вместе с семилетним сыном бизнесмен и вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан. В тело жертвы попало как минимум четыре пули.