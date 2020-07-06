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В США ученые озвучили новую версию происхождения Covid-19

Эксперты полагают, что коронавирус возник ранее, нежели в Китае началась эпидемия.

6 июля 2020, 00:33
Медик, коронавирус
Появилась новая версия о происхождении коронавируса / Reuters

В США старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины и приглашенный профессор Ньюкаслского университета Том Джефферсон высказали мнение, что коронавирус нового типа возник уже достаточно давно.

Свое мнение специалисты озвучили в комментарии газете The Daily Telegraph.

По словам ученых, Covid-19 не вышел из лаборатории в Ухане и не возник на рынке, а долгое время находился в различных точках мира в спящем состоянии.

"Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я понимаю "везде". Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды", — объяснили они.

Исследователи напомнили, что существуют доказательства более раннего существования вируса, которые приводят специалисты из разных стран. В частности, испанские эпидемиологи сообщили, что новый коронавирус был обнаружен в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года. А ученые из Италии нашли его в сточных водах городов Милан и Турин в декабре 2019-го. В этом же году вирус зафиксировали в бразильском Флорианополисе.

Читайте такжеВ Китае нашли опаснейший коронавирус еще в 2013 году, но решили это скрыть – The SunТом Джефферсон провел аналогии с пандемией испанского гриппа, от которого с 1918 по 1920 годы погибли до 100 миллионов человек. Он отметил, что гибли даже представители племен в Африке, которые почти не с кем не контактировали.

"Объяснение этого может заключаться в том, что эти возбудители ниоткуда не приходят и никуда не уходят. Они всегда здесь и иногда что-то активирует их, может быть, плотность мирового населения или условия окружающей среды", — заключил он.

Напомним, в итальянском регионе Ломбардия исследователи обнаружили два разных штамма коронавируса и пришли к выводу, что один из них распространялся среди населения уже в январе.

Как ранее сообщалось, группа итальянских медиков убеждена, что китайский коронавирус Covid-19 настолько ослабел, что может исчезнуть сам по себе — еще до того, как будет получена рабочая вакцина.

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