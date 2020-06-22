Социологи рассказали, сколько украинцев сожалеет о распаде СССР / УНИАН

Приблизительно треть украинцев, опрошенных социологами, сожалеет о развале СССР в конце 1991 года.

Об этом сообщают представители Киевского международного института социологии (КМИС).

Именно вышеуказанные настроения зафиксировал социологический опрос, который был проведен в период с 24 по 31 мая 2020 года.

Половина респондентов (50%) не жалеет о распаде СССР, но каждый третий (33,5%) ‒ сожалеет. Если в западных регионах Украины подавляющее большинство населения не жалеет (69% против 15%), то в центре соотношение иное ‒ 51% к 32%. На юге, востоке и Донбассе преобладают те, кто жалеет о распаде СССР ‒ 41,5-49% в зависимости от региона (против 35-39% тех, кто имеет противоположное мнение).

Читайте такжеВ случае выборов в Раду могут пройти четыре партии – опрос КМИССогласно данным опроса, среди молодежи (в возрасте до 30 лет) 14% жалеют о распаде СССР, но среди лиц в возрасте 70 лет и старше ‒ 50%. Кроме того, среди тех, кто своей этнической принадлежностью называет "украинец", 30,5% жалеют против 67% среди тех, кто называет себя "русский".

В КМИС отмечают, что гораздо больше людей на Юге, Востоке и Донбассе идентифицируют себя "русскими", поэтому в основном разницу объясняют регионом, а не только, условно говоря, этнической принадлежностью.

Напомним, ранее сотрудники КМИС провели опрос и выяснили, что 50,5% украинцев уверены, что в будущем Украина добудет победу над Россией и лишь 10,3% убеждены в обратном.