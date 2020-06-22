УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Социологи рассказали, сколько украинцев сожалеет о распаде СССР

В Киевском международном институте социологии провели масштабное исследование.

22 июня 2020, 14:00
Опрос, Украина
Социологи рассказали, сколько украинцев сожалеет о распаде СССР / УНИАН

Приблизительно треть украинцев, опрошенных социологами, сожалеет о развале СССР в конце 1991 года.

Об этом сообщают представители Киевского международного института социологии (КМИС).

Именно вышеуказанные настроения зафиксировал социологический опрос, который был проведен в период с 24 по 31 мая 2020 года.

Половина респондентов (50%) не жалеет о распаде СССР, но каждый третий (33,5%) ‒ сожалеет. Если в западных регионах Украины подавляющее большинство населения не жалеет (69% против 15%), то в центре соотношение иное ‒ 51% к 32%. На юге, востоке и Донбассе преобладают те, кто жалеет о распаде СССР ‒ 41,5-49% в зависимости от региона (против 35-39% тех, кто имеет противоположное мнение).

Читайте такжеВ случае выборов в Раду могут пройти четыре партии – опрос КМИССогласно данным опроса, среди молодежи (в возрасте до 30 лет) 14% жалеют о распаде СССР, но среди лиц в возрасте 70 лет и старше ‒ 50%. Кроме того, среди тех, кто своей этнической принадлежностью называет "украинец", 30,5% жалеют против 67% среди тех, кто называет себя "русский".

В КМИС отмечают, что гораздо больше людей на Юге, Востоке и Донбассе идентифицируют себя "русскими", поэтому в основном разницу объясняют регионом, а не только, условно говоря, этнической принадлежностью.

Напомним, ранее сотрудники КМИС провели опрос и выяснили, что 50,5% украинцев уверены, что в будущем Украина добудет победу над Россией и лишь 10,3% убеждены в обратном.

новости Украины опрос распад СССР социологи
Сейчас вы просматриваете новость «Социологи рассказали, сколько украинцев сожалеет о распаде СССР». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:00
Социологи рассказали, сколько украинцев сожалеет о распаде СССР
13:14
СМИ рассказали о планах Авакова уйти в отставку
13:11
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 22 июня
13:04
Украине не стоит возвращаться к жесткому карантину – врач Видео
12:34
"Головокружительный роман и новое дело": названы везунчики недели по знаку Зодиака
12:33
В МИД сделали карту для поездок в условиях пандемии: куда можно уехать
12:27
Шквалы, град и смерчи: синоптик рассказала о погоде на завтра
12:26
В центре Киева произошло крупное ДТП: возле ЦУМа столкнулись четыре автомобиля
12:00
Зеленский рассказал, планирует ли добиться доверия у Путина
11:41
Начнет ли Трамп гражданскую войну в США мнение
11:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на 23 июня: кто найдет денежный источник Видео
11:40
Британские ученые объяснили характерный симптом коронавируса Видео
11:40
Экс-супруг Славы из "Неангелов" показал свою длинноногую возлюбленную
11:17
Итальянские врачи спрогнозировали, может ли Covid-19 исчезнуть сам по себе
11:15
Как эффективно сжигать жир: назван новый способ
11:08
Погода на сегодня: синоптик объявил штормовое предупреждение
10:43
Звонок друга из Украины: адвокат Ефремова объяснил, почему тот сел пьяным за руль
10:34
Взрыв в девятиэтажке на Позняках в Киеве: девушка потеряла родителей и брата Видео
10:22
Когда ждать второй волны и что не так со статистикой: профессор Амосова о коронавирусе в Украине
10:15
Презенты для боевиков: в Сети появилось фото погрузки американского оружия для Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять