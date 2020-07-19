Ушла на пастбище: под Винницей вторые сутки ищут несовершеннолетнюю

К поискам привлекли Нацгвардию / azov.press

В Винницкой области развернули масштабные поиски 17-летней девушки, которая ушла на пастбище, а затем бесследно исчезла.

"По имеющейся у полиции информации, несовершеннолетняя пасла скот на окраине села Александровка вместе с мамой и около 16 часов пошла за водой и исчезла. В полицию мама пропавшей обратилась около 2:00 ночи. К тому времени девушку искала сама с помощью местных жителей", - говорится в сообщении полиции Винницкой области.

По словам заместителя начальника ГУНП в Винницкой области Александра Остроглядова, для поисков уже привлечена Нацгвардия и задействованы все розыскные и оперативные возможности.

/ Фото: пресс-служба полиции

"Личный состав полиции Винницкого районного отделения полиции и смежных районов привлечен к прочесыванию территорий. Полиции помогают бойцы Национальной гвардии Украины, спасатели, местная община. Проверяются водоемы, колодцы, лесные массивы, проводится подворный обход и опрос местных жителей", - добавили в полиции.

Правоохранители обнародовали приметы девушки: рост примерно 155-165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, заплетены в косу до плеч. Была одета в розовую футболку, клетчатую юбку, фиолетовые галоши, желтый платок с цветочным узором.

Напомним, чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская выпала из окна шестого этажа и погибла. Она оставила предсмертную записку.

Как ранее сообщалось, в Одесской области умерла участница марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik Екатерина Катющева, которая внезапно пропала во время соревнований на территории Куяльницкого лимана и не выходила на связь.