Жуткое ДТП под Житомиром: грузовик раздавил маршрутку, много погибших

В Житомирской области в результате ДТП погибли 4 человека

В субботу, 8 августа, в Коростенском районе Житомирской области в результате ДТП погибли 4 человека.

После столкновения грузовика с маршруткой погибли водитель и трое пассажиров микроавтобуса, сообщает Укринформ со ссылкой на отдел коммуникации полиции области

"По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой, в которой находились водитель и трое пассажиров", - говорится в сообщении.

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ДТП произошло около 17:00. На месте аварии работают правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одесской области в результате ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы, в числе которых ребенок 2018 г. р.